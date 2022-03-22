Уфа, 22 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Отчет о финансовых нарушениях на 33 млрд рублей намерена представить депутатам госсобрания Башкирии контрольно-счетная палата (КСП) республики. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что 31 марта пленарное заседание госсобрания намерены начать с отчета контрольно-счетной палаты региона о работе в 2021 году.

Отмечается, что аудиторы контрольно-счетной палаты уже отчитывались перед депутатами по профильным направлениям, при этом от парламентариев поступило много вопросов.

«Теперь мы ждем итоговый доклад председателя палаты с ответами и пояснениями. За конкретными цифрами и фактами нарушений могут скрываться не только халатность и злоупотребления, но и регуляторные пробелы. В этом смысле ежегодный отчет КСП представляет для нас важный источник аналитической информации», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева, который отметил, что сотрудники контрольно-счетной палаты Башкирии выявляет многомиллиардные нарушения.

Сообщается, что в отчетах фигурируют внушительные суммы.

«За прошлый год контрольно-счетная палата республики провела более 60 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и выявила нарушений на 33 млрд рублей. У каждого факта злоупотребления должна быть фамилия. За год по материалам КСП было возбуждено 20 уголовных дел. 15 человек уволены с занимаемых должностей», — сообщил Толкачев.

Он также отметил, что надзор и контроль и надзор являются обязательным условием достижения целей государственной политики.