Екатеринбург, 22 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек, в том числе один подросток. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

Владислав Фальшивомонетчик Троллейбус. Екатеринбург

пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга «По предварительной информации, водитель, управляя автобусом ПАЗ-320 402−05 маршрута №38…, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий на остановке троллейбус. В результате ДТП пострадали семь пассажиров из автобуса».

По информации ведомства, пострадавшие пассажиры получили различные травмы, в том числе ушибы, переломы. Одна из пострадавших — девушка 2006 года рождения — была доставлена в больницу с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. После врачебного осмотра она была отпущена домой на амбулаторное лечение.

Отмечается, что находившийся за рулём автобуса 39-летний водитель имел стаж вождения 16 лет и был трезв. По его словам, приближаясь к остановке он не рассчитал расстояние до стоящего троллейбуса, вследствие чего начал тормозить слишком поздно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ачинском районе Красноярского края утром 22 марта произошло ДТП, пострадали два человека.