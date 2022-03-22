Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей Китая, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». Об этом 21 марта заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Госдеп предпринимает действия против чиновников КНР за их участие в репрессивных актах против представителей этнических и религиозных меньшинств», — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

Отмечается, что визовые ограничения будут действовать в отношении китайских чиновников, которые являются «ответственными за политику, которая направлена против сторонников определённой религии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен заявить руководству Китая о том, что Пекин ожидают «последствия» в случае поддержки действий России на Украине.

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