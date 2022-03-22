Москва, , 08:12 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в удовлетворении ходатайства о переносе на более поздний срок стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 с участием сборной России. Об этом 21 марта сообщили в службе коммуникаций РФС.

Спортивный арбитражный суд Fanny Schertzer

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение по существу исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта CAS оставил в силе решение ФИФА о запрете российских сборных на участие в международных турнирах.

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