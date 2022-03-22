Биробиджан, , 08:20 — REGNUM В Еврейской автономии повышение цен в магазинах региона назвали безосновательным. Об этом заявила заместитель председателя правительства ЕАО Галина Соколова, сообщили 22 марта в телеграм-канале ведомства.

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«По нашей информации, товары первой необходимости имеются на складах в достаточном количестве. В связи с этим для повышения цен на продукты питания нет никаких оснований. Также в ряде крупных сетевых магазинов наметилась тенденция по отпуску определённого объёма товаров в одни руки. Законодательством не предусмотрено введение таких правил торговли, а значит, это недопустимо и способствует созданию ажиотажного спроса на отдельные группы товаров», — отметила вице-премьер региона.

Она высказала своё мнение на совещании по ситуации в экономике ЕАО в условиях санкционного давления. Галина Соколова обратила внимание на то, что предприниматели и руководители сетевых магазинов не должны повышать цены. Власти региона намерены мониторить стоимость товаров в торговых точках.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость товаров, закупленных по старым ценам, растёт из-за необходимости закупать новые партии продуктов, ранее заявила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева. Она пояснила, что предпринимателям нужен резерв для покупки партий товара по новым ценам.