Биробиджан, 22 марта 2022, 08:20 — REGNUM В Еврейской автономии повышение цен в магазинах региона назвали безосновательным. Об этом заявила заместитель председателя правительства ЕАО Галина Соколова, сообщили 22 марта в телеграм-канале ведомства.
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Она высказала своё мнение на совещании по ситуации в экономике ЕАО в условиях санкционного давления. Галина Соколова обратила внимание на то, что предприниматели и руководители сетевых магазинов не должны повышать цены. Власти региона намерены мониторить стоимость товаров в торговых точках.
Как сообщало ИА REGNUM, стоимость товаров, закупленных по старым ценам, растёт из-за необходимости закупать новые партии продуктов, ранее заявила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева. Она пояснила, что предпринимателям нужен резерв для покупки партий товара по новым ценам.