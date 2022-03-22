Москва, 22 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Первый обмен пленными состоялся между Россией и Украиной, об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

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Она подчеркнула важность усилий, которые следует предпринять украинской стороне, «чтобы обмены начались». Киев передал Москве девять военнослужащих, попавших в плен в ходе военной спецоперации РФ. Российская сторона в ответ передала мэра Мелитополя.

«Первый обмен состоялся: девять человек наших <…> часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят», — сказала Москалькова.

Она выразила надежду, что затягиваний «со списками, карточками, процедурами» не будет. Военных, по её словам, дома «ждут сегодня, сейчас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен заявила о беспрецедентном всплеске русофобии, который наблюдается по всему миру.

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