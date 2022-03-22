Москва, 22 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Евро и доллару не удалось 21 марта развить начавшуюся 18 марта контратаку против рубля, и им пришлось немного сдать назад, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Kārlis Dambrāns Евро

К закрытию торгов понедельника на Московской бирже доллар упал на 82 коп. (-0,78%), до 104 руб., а евро — на 16 коп. (-0,14%) до 114,64 руб.

Московская биржа 21 марта возобновила торги гособлигациями, что создало на фоне общего политического шума достаточно неплохое настроение для сильно подешевевшего рубля.

А в Евросоюзе вчера начали обсуждать очередной пакет санкций против России, включающий эмбарго на российскую нефть.

Маловероятно, что эмбарго будет введено, так как для введения санкций нужно общее согласие всех 27 государств ЕС, а Германия и Нидерланды уже заявили, что отказ от российской нефти в ближайшее время для них невозможен.

Тем временем в понедельник в Госдуму РФ был внесён законопроект о денонсации Россией протокола о присоединении к ВТО, который должен, прежде всего, напомнить Западу о возможных российских контрсанкциях.

Сегодня, 22 марта, снова ожидается курс доллара в том же коридоре 102−105 рублей, а евро по-прежнему останется в интервале 111−116 рублей.

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