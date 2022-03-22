Магадан, 22 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны в Магадане Мария Ротваль намерена перечислить часть своей пенсии жителям Донбасса.

Советский плакат. Донбасс освобожден!

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«Я там никогда не была, но знаю, у многих северян знакомые, родственники, сочувствую им и надеюсь, что Россия поможет. Готова перечислить пострадавшим людям из Донбасса часть пенсии, а если люди приедут в нашу область, то, чем смогу помогу», — сказала она «Магаданской правде».

Как сообщало ИА REGNUM, Донбасс, прежде известный как шахтерский край, стал территорией горя, такое мнение высказала 87-летняя Мария Ротваль.