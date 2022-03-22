Берлин, , 08:08 — REGNUM Применение Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине ставит НАТО перед неразрешимой проблемой. Такое мнение в статье для немецкого издания Die Welt высказал обозреватель Герхард Хегман.

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кинжал» может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. В связи с этим времени на реакцию после её опознавания экстремально мало», — пишет Хегман.

Он добавил, что эта ракета считается «практически неуязвимой для западных противовоздушных систем». При этом у Североатлантического альянса нет действенных систем для отражения такой ракеты, заключил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что удар гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» по военным объектам украинских нацистов был произведён с дальности свыше 1000 км.

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