В ФРГ назвали применение «Кинжала» на Украине предостережением для НАТО
Берлин, 22 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Применение Вооруженными силами России гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине ставит НАТО перед неразрешимой проблемой. Такое мнение в статье для немецкого издания Die Welt высказал обозреватель Герхард Хегман.
Он добавил, что эта ракета считается «практически неуязвимой для западных противовоздушных систем». При этом у Североатлантического альянса нет действенных систем для отражения такой ракеты, заключил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что удар гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» по военным объектам украинских нацистов был произведён с дальности свыше 1000 км.
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