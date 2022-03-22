Москва, , 08:07 — REGNUM О героических действиях командира взвода саперных войск, старшего лейтенанта Сергея Овчаренко во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ.

Старший лейтенант Сергей Овчаренко Минобороны РФ

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Уточняется, что Балаганский лично возглавил группу разминирования моста на маршруте движения российских войск, который был заминирован украинскими националистами при отступлении. В ходе этого сапёры во главе со старшим лейтенантом сняли с несущих конструкций моста через реку около 700 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, что позволило не допустить взрыва и обеспечить выполнение боевой задачи подразделениями ВС РФ.

Также указывается, что затем в ходе рейда Балаганский продолжил проведение маршрутов выдвижения российских войск, несмотря на постоянное активный огонь со стороны диверсионно-разведывательных групп украинских нацистов.

Кроме того, отмечается, что на следующий день в районе очередного моста саперы доложили командиру подразделения, что мост заминирован взрывными устройствами с изощренными ловушками, что свидетельствовало о том, что они были установлены под руководством иностранных инструкторов.

«После того, как саперы приступили к обезвреживанию основных зарядов, по ним был открыт пулеметный и снайперский огонь противника. Оценив обстановку и выявив огневую точку противника, старший лейтенант Балаганский лично из ручного гранатомета подавил ее. В дальнейшем силами подразделения сопротивление врага было сломлено», — говорится в сообщении.

После того, старший лейтенант в максимально короткий срок лично разминировал все взрывные устройства, так как понимал, что по этому мосту должно пройти подкрепление к российским десантникам, которые уже сутки вели ожесточенные бои с превосходящими силами противника

«Своими решительными, смелыми и профессиональными действиями старший лейтенант Кирилл Балаганский обеспечил оперативное продвижение подразделений соединения в район выполнения боевой задачи и спас жизни многим десантникам передового отряда. Благодаря грамотным действиям в бою по овладению мостом потерь среди личного состава российских саперов не допущено», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях заместителя командира батареи старшего лейтенанта Сергея Овчаренко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины