* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:06 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) демонтировали «Статую матери» из здания факультета изящных искусств в афганской столице. Это в интервью телеканалу Afghanistan International подтвердили несколько студентов Кабульского университета.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Ранее радикалы покрасили статую в чёрный цвет.

Эта скульптура была создана студентками около десяти лет назад. Работа была совместным проектом группы студенток, которые создали её как свою дипломную работу на кафедре скульптуры факультета изящных искусств.

Пока не ясно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сделали со статуей, но они уже несколько раз разбивали подобные скульптуры.