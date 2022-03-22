Экономист сообщила о повышении пенсий 4 млн жителей России с 1 апреля
Москва, 22 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В России с 1 апреля будут около 4 млн граждан будут повышены социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению, сообщила 22 марта заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Она добавила, что социальные пенсии также получают дети-инвалиды, при этом ряд категорий населения получает две пенсии. Среди них — участники Великой Отечественной войны и инвалиды по военной травме. Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 8,6%.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент России Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты будут повышены в ближайшее время — данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом соцсправедливости».
Кроме того, глава государства выступил с предложением с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте 8—16 лет для всех семей с низким доходом. Размер пособий составит в среднем 6−12 тыс. рублей.
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