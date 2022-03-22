Москва, , 08:04 — REGNUM Предложение создать новую всемирную федерацию шахмат выдвинул российский гроссмейстер Сергей Карякин. Об этом 21 марта сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Сергей Карякин Andreas Kontokanis

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Карякин пояснил, что можно создать альтернативу Международной шахматной федерации (ФИДЕ) так, как это сделано в боксе: чтобы существовало сразу несколько федераций. По мнению гроссмейстера, сделать это следует, чтобы шахматисты не зависели от одной федерации и её спортивных чиновников, которые часто в своих решениях руководствуются политическими мотивами.

такое предложение Карякин выдвинул после скандального решения ФИДЕ, которая отстранила его от соревнований на полгода за поддержку спецоперации России на Украине. По этой причине гроссмейстер не сможет принять участие в турнире претендентов, который пройдет в Мадриде с 16 июня по 7 июля 2022 года.

Кроме Карякина, под санкции попали все российские и белорусские шахматисты — спортсменам запрещено принимать участие в турнирах под своим флагом и гимном своих стран.

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