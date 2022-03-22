Биробиджан, 22 марта 2022, 08:11 — REGNUM Без холодного водоснабжения оставила жителей нескольких домов в Биробиджане коммунальная авария. Предполагается, что причиной ЧП стал прорыв трубы, сообщило ИА ЕАО Media.
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От холодного водоснабжения отключены три многоквартирных дома по улице Ремонтная. Жителям обещают, что прорыв будет устранён оперативно.
Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад в столице Еврейской автономии искали место утечки воды из труб теплотрассы. В части домов города отключали отопление.