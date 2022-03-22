Южно-Сахалинск, , 07:56 — REGNUM Перед Минобороны России стоит задача не захватить Украину — с современными технологиями это можно сделать быстро, разбомбить все объекты, как в Ираке или Югославии, а потом зачистить кого не добили. Стоит задача в том, чтобы освободить население, снизить потери со всех сторон, так прокомментировал ход спецоперации начальник штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Встречаются мнения, что МО РФ не ожидало такого сопротивления со стороны ВСУ, что такую маленькую страну не могут захватить и победить уже долгое время, продвижение идёт очень медленно. Дают своё видение ситуации. Задача состоит не в захвате, а в освобождении населения, ликвидации и принуждения к сдаче различных вооружённых элементов. Посмотрите, как работает система «Кинжал» вооруженных сил РФ, (мощное зрелище), с современными технологиями это можно сделать быстро, разбомбить все объекты, как в Ираке или Югославии, а потом зачистить кого не добили, но задача состоит в том, чтобы снизить потери со всех сторон, особенно мирного населения, не уничтожать инфраструктуру, сохранить города, потому что восстанавливать придётся совместными усилиями», — рассказал Юлиан Красавин.

Как сообщало ИА REGNUM, тему Донбасса и Крыма выразил готовность обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 21 марта украинский лидер заявил в интервью телеканалу «Суспильнi».