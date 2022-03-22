Белово, Кемеровская область, , 07:57 — REGNUM В Белово, где ранее начали эвакуировать горняков шахты «Листвяжная», выехал сотрудник прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Об этом сайту NGS42.RU сообщили в областном ведомстве.

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«При получении достаточной информации будет решаться вопрос о проверке», — уточнили в прокуратуре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по официальным данным, сегодня, 22 марта, на шахте «Листвяжной», где в ноябре 2021 года погиб 51 человек, началась эвакуация горняков. Предварительная причина — сигнал о превышении газа.

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По официальным данным, в шахте было 142 человека, угрозы для их жизни нет.

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