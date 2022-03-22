Магадан, , 08:02 — REGNUM Донбасс, прежде известный как шахтерский край, стал территорией горя, такое мнение высказала ветеран Великой Отечественной войны из Магадана 87-летняя Мария Ротваль.

Советские войска в освобожденном Донбассе

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Позвонившая в редакцию ИА «Магаданская правда» Мария Ротваль поделилась нахлынувшими после просмотра информационных программ эмоциями.

Ветерану трудно осознавать происходящее. Она пережила тяготы Великой Отечественной войны, находясь в оленеводческой бригаде в чукотской тундре. Тогда изредка читали газеты, которые доходили до тундровиков с сообщениями об освобождении Украины, оккупированной немцами. В 1941—1945, находясь в тундре, 8-летняя Мария помогала шить рукавицы для бойцов Красной Армии, училась изготавливать из оленьего камуса одежду для бойцов.

После войны, когда Маше исполнилось 12 лет, ее наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», а впоследствии присвоили звание — Ветеран Великой Отечественной. Она помнит, как в 1944 году Колыма детям Донбасса отправила два вагона подарков, собранных населением.

«Неужели это дети и внуки людей старшего поколения, освобождавших Украину от фашистов в 1940-х? Под Луганском разгромили дом, в котором жили такие же, как я, пенсионеры, они остались без крова — это же фашизм. Мне жаль, что Донбасс, прежде известный как шахтерский край, стал территорией горя», — не сдерживая слёз сказала Мария Ротваль.

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Как сообщало ИА REGNUM, три населённых пункта Луганской Народной Республики оказались под обстрелом украинских вооружённых формирований.