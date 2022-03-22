Чита, 22 марта, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Школьники из Забайкалья в рамках акции «Zащитникам Отечества» отправили рисунки и написали письма военнослужащим, задействованным в военной спецоперации на Украине. Подробности сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Photo 2022-03-22 11-48-38

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как рассказали в Забайкальском региональном отделении партии «Единая Россия», активно откликнулись более 700 детей со всех районов Читы, в ближайшее время к акции присоединятся ребята со всего Забайкалья.

«Самый главный посыл — поддержка армии России и военнослужащих, все переживают за наших солдат и желают скорейшего возращения домой. Это очень душевная история. Видно, что дети искренне пишут своими словами, иногда с ошибками, но главное, что они как чувствуют, так и выражают свои мысли», — подчеркнул заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Роман Амплеев.

Все рисунки и письма тщательно упакуют, затем они попадут к российским военным. Напомним, все желающие смогут через общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах направить письма и рисунки российским военнослужащим. Послания можно отправить обычной почтой или электронной.

Напомним, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

Читайте также: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция