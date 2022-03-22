Ереван, 22 марта, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил (ВС) Азербайджана, продвинувшись вперёд возле села Неркин на границе Арменией, заняли свои старые позиции, оставленные ранее. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Мартирос Сарьян. Армения.1959

В военном ведомстве отметили, что занятый участок перешёл под контроль Баку весной 2021 года, и там вырыли окопы. Но азербайджанская сторона не могла использовать эти позиции зимой из-за холодов, и их оставили. С приходом весны военные вернулись на тот же участок.

Пресс-служба минобороны также опубликовала фотоснимки с беспилотников, где указаны позиции азербайджанской стороны осенью прошлого года и весной текущего.

«ВС Армении несут боевое дежурство и контролируют любые передвижения азербайджанских ВС, следовательно, их продвижение исключается», — говорится в сообщении.

Напомним, в марте жители села Неркин стали сообщать о продвижении азербайджанских военнослужащих на территорию Армении. Отмечалось, что продвижение составило до одного километра. В минобороны Армении отрицают, что Баку взял под контроль новые территории.