Облучье, Еврейская АО, , 07:58 — REGNUM В Еврейской АО в Облучье оштрафованы несколько человек, распространивших видеоролик с недостоверными сведениями, связанными с проведением специальной операции России в защиту ЛНР и ДНР. Они разметили видео в интернете, и за это наказаны штрафами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Штраф соцсетей Greatlakescomputer.com

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Наказание для жителей Облучья определили по статье 3.15 КоАП РФ «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». За совершение административного правонарушения каждый из них заплатит по 30 тыс. рублей штрафа.

На видео горожане высказывали мнение от первого лица.

Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Якутска вынес приговор женщине, которая выходила на пикет против спецоперации России в защиту республик Донбасса. Горожанке назначили 40 часов обязательных работ.