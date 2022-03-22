Москва, , 07:50 — REGNUM О героических действиях заместителя командира батареи, старшего лейтенанта Сергея Овчаренко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 22 марта в Минобороны РФ.

Отмечается, что Овчаренко в составе зенитной ракетной батареи Бук-М3 с первых дней проведения спецоперации выполняет задачи по уничтожению летательных аппаратов противника.

Также указывается, что на командный пункт подразделений ВС РФ, который прикрывал расчет зенитного ракетного комплекса БУК-М3 под командованием старшего лейтенанта, совершили нападение украинские националисты, после чего начался неравный бой.

«Наступление националистов на позиции российских подразделений сопровождалось атаками с воздуха вражеской авиации, в том числе беспилотными летательными аппаратами «Байрактар», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что после оценки ситуации Овчаренко немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника.

«В результате грамотных действий метким огнём расчета «Бук-М3» под руководством старшего лейтенанта Овчаренко были сбиты 2 самолета Су-25, что лишило наступающие силы врага поддержки с воздуха и заставило отступить», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три населённых пункта Луганской Народной Республики оказались под обстрелом украинских вооружённых формирований.