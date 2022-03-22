Ханты-Мансийск, , 07:45 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) фиксируется увеличение цен на лекарства от поставщиков в среднем на 20%. Об этом сообщила заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко 22 марта на заседании городского оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Мурашко докладывает главе Нижневартовска ситуацию на потребительском рынке города. Цитата из группы «Официальный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте» Vk.com/ofnv86

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При этом поставки лекарственных препаратов в Нижневартовск продолжаются. Запас медикаментов есть, и он формируется далее. Бесперебойно поставляется в город сахар, но ажиотажный покупательский спрос на данный продукт не спадает, его стоимость доходит в магазинах до 139 рублей за килограмм, отмечает Ирина Мурашко.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко констатировал, что рост цен и вымывание товара создаётся в Нижневартовске искусственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске за три дня раскупили годовой запас сахара. Вартовчане мешками разбирают сахар-песок, при этом покупатели проявляют равнодушие к рафинаду.

Нижневартовск является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности, второй по численности населения город Югры с 278,7 тыс. жителей.

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