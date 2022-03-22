Ачинский район, Красноярский край, , 07:45 — REGNUM В Ачинском районе Красноярского края утром 22 марта произошло ДТП, пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП в Красноярском крае 24.мвд.рф

Автоавария произошла на 642 км трассы Р255 «Сибирь». По предварительной информации, автомобиль «Тойота Витц» под управлением женщины 1988 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Фусо кантер». Женщина и водитель грузовика 1988 года рождения госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют на этом участке реверсивное движение.

Добавим, по сообщениям красноярских СМИ, грузовик перевозил сахар, растительное масло, гречку и горох. В результате ДТП он перевернулся, содержимое высыпалось на трассу.

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