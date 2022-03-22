Луганск, 22 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Три населённых пункта Луганской Народной Республики оказались под обстрелом украинских вооружённых формирований. Об этом 22 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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По состоянию на 7:00 22 марта зафиксировано три обстрела по трём населённым пунктам республики. В результате одного из них под огонь попал посёлок Донецкий. Повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Народная милиция ЛНР проводила эвакуацию жителей Рубежного из-за обстрелов украинских войск.