Сеул, 22 марта, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Против намерения избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перенести президентскую администрацию из «Голубого дома» в здание министерства национальной обороны выступают почти две трети населения республики. Об этом со ссылкой на результаты социологического опроса, проведённого с 19 по 20 марта компанией Media Tomato, 22 марта сообщает телеканал KBS.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

Сохранить резиденцию и администрацию президента в «Голубом доме», где они располагаются уже несколько десятилетий, считают необходимым 58,1% респондентов. Идею Юн Сок Ёля об их переносе в другое место поддержали 33,1%.

Напомним, что перенос администрации входил в перечень предвыборных обещаний Юн Сок Ёля. По разным оценкам, переезд в комплекс министерства обороны, считающийся наименее дорогим вариантом, обойдётся бюджету в сумму более 40 млрд вон (более $33 млн).

По мнению избранного президента, «Голубой дом» является символом оторванности лидера страны от народа и его зависимости от аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и избранный президент Юн Сок Ёль могут провести всестороннее обсуждение плана по переносу президентской резиденции.

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