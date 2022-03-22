Оренбург, , 07:38 — REGNUM В Оренбургском перинатальном центре возобновляют партнерские роды. Как сообщает медицинское учреждение, с улучшением эпидситуации отцам разрешено присутствовать на родах.

Новорожденный angel4leon

При этом участники партнерских родов должны соблюдать ряд требований. В частности, отцы должны пройти исследование на коронавирус, иметь справку о результате флюорографии не позднее одного года, не контактировать две недели с инфекционными больными, быть здоровыми.

«Для нас это очень радостное событие, что нам наконец-то разрешили проводить партнёрские роды! До пандемии, в некоторые месяцы до 60% родов проходили в таком формате. Помощь партнёра нужна роженицы для оказания психологической помощи и моральной поддержки», — сказал заведующий родовым отделением Георгий Студёнов.