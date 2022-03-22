Якутск, 22 марта, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Городской суд Якутска вынес приговор женщине, которая выходила на пикет против спецоперации России в защиту республик Донбасса. Горожанке назначили 40 часов обязательных работ, сообщил «Якутск Вечерний».

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Выход на пикет 6 марта суд счёл нарушением федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Женщина заранее не уведомила органы власти о намерении провести мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте жителя села Ивановка Амурской области задержали во время проведения одиночного пикета. Его наказали штрафом за дискредитацию вооружённых сил РФ.