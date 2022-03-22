Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Предположения о наличии в Европе биологического и химического оружия США опроверг президент США Джозеф Байден. Такое заявление американский лидер сделал 21 марта в ходе выступления на встрече с представителями бизнеса, посвящённой ситуации на Украине.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Президент США гарантировал представителям бизнеса, что все заявления о возможном наличии биологического и химического оружия США на территории Европы не соответствуют действительности. Отдельно Байден опроверг наличие бактериологического оружия США на территории Украины.

Как пояснил американский лидер, предположения российской стороны о том, что США занимались разработками биологического оружия на Украине может свидетельствовать о том, что власти России «изучают возможность использования» такого вида оружия.

В свою очередь, в Минобороны России и в МИД России предполагают, что предостерегая Москву от использования биологического или химического оружия на Украине, Вашингтон делает попытки уйти от ответственности за свою военно-биологическую деятельность в этой стране. Также предполагается, что США, бросая обвинения в адрес России, могут прикрывать готовящуюся совместно с Киевом масштабную провокацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента США Байдена, Россия может ответить кибератаками на предпринятые против неё санкции Запада.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил, что Россия ответит на санкции против неё кибератаками