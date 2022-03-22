Бийск, Алтайский край, , 07:31 — REGNUM Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий»).

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По версии следствия, в феврале 2016 года обвиняемый, являясь студентом Бийского технологического института, передал взятку заведующему кафедрой «Экономика коммерческих операций» на общую сумму 15 тысяч рублей.

Денежные средства перечислялись на подконтрольный преподавателю банковский счет за незаконные действия, а именно за проставление положительных отметок о сдаче зачетов и экзаменов по 11 учебным дисциплинам без фактической их сдачи.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе следственным отделом по Индустриальному району Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по коррупционной статье в отношении старшего инспектора филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.

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