Новосибирск, , 07:31 — REGNUM В Новосибирске пресечена противоправная деятельность студента, совершившего хакерскую атаку на информационный ресурс своего вуза. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Новосибирь» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Хакерский взлом Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что «за использование вредоносных компьютерных программ против студента расследовано уголовное дело, решением суда назначен штраф».

Речь идёт о студенте Новосибирского государственного технического университета.

Отмечается, что с начала 2022 года уже зафиксировано более 1130 компьютерных атак на сайты образовательных учреждений и государственных органов Новосибирска и Новосибирской области.