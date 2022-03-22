Новосибирск, 22 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Новосибирске пресечена противоправная деятельность студента, совершившего хакерскую атаку на информационный ресурс своего вуза. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Новосибирь» со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакерский взлом

Уточняется, что «за использование вредоносных компьютерных программ против студента расследовано уголовное дело, решением суда назначен штраф».

Речь идёт о студенте Новосибирского государственного технического университета.

Отмечается, что с начала 2022 года уже зафиксировано более 1130 компьютерных атак на сайты образовательных учреждений и государственных органов Новосибирска и Новосибирской области.