Владивосток, , 07:36 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье потушено два лесных и три природных пожара на общей площади 247 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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На землях лесного фонда в Партизанском районе 21 марта ликвидировали два пожара на площади 22 га. В тушении участвовали 39 человек и семь единиц техники.

На землях иных категорий потушили три пожара на площади 225 га. Пожары были в Лазовском муниципальном округе, а также в Ольгинском и Партизанском районах.

Всего в Приморье с начала года на землях всех категорий ликвидировано 67 пожаров общей площадью около 18 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области обострилась пожароопасная обстановка.