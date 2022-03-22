Белово, Кемеровская область, , 07:24 — REGNUM В Кемеровской области горноспасатели выехали на шахту «Листвяжная» в Белово. Причина — сигнал о превышении газа, сообщил сайт NGS42.RU со ссылкой на свой источник информации.

В шахте Smdnr.ru

Собеседник издания уточнил, что на шахте идёт эвакуация, но ситуация не критичная. В региональном отделении Ростехнадзора подтвердили выезд горноспасателей на предприятие.

Напомним, что в ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» произошёл взрыв метана, погиб 51 человек.