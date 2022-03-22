Пекин, 22 марта, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Установленные мощности Китая по производству ветровой и солнечной энергии резко возросли в первые два месяца года, поскольку страна активизирует усилия по достижению углеродной нейтральности, показали официальные данные, передает 21 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

В период с января по февраль установленная мощность ветроэнергетики подскочила на 17,5% в годовом исчислении и достигла 330 млн кВт, сообщило Национальное управление энергетики. Согласно данным, установленная мощность солнечной энергии за этот период достигла 320 млн кВт, что на 22,7% больше, чем год назад.

К концу прошлого месяца общая установленная мощность производства электроэнергии в Китае составила 2,39 млрд кВт, что на 7,8% больше в годовом исчислении. Вторая по величине экономика в мире объявила, что будет стремиться к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

С этой целью Китай стремится постепенно увеличить долю потребления неископаемой энергии примерно до 20% к 2025 году, около 25% к 2030 году и более 80% к 2060 году, согласно документу, опубликованному Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР.