Москва, , 07:25 — REGNUM В арбитраж Москвы от лопнувшего около 12 лет назад ООО «КБ «Сахадаймондбанк» поступило два банкротных иска в адрес его владельцев — бывшего председателя правления, экс-депутата Якутии Татьяны Пахомовой и Ирины Гайовишиной. Оба заявления поданы 10 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Сумма претензий пока не сообщалась. Иск к Пахомовой еще не принят к производству, а заявление к Гайовишиной начнут рассматривать 7 июня 2022 года.

Напомним, банк лишился лицензии 29 сентября 2010 года. На начало февраля 2022 года у него установлены долги перед 368 кредиторами на общую сумму 395,165 млн рублей. С 2011 года ООО является банкротом. В рамках процедуры конкурсного производства в 2017 году управляющий КБ потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Татьяну Пахомову и Ирину Гайовишину. Сумма претензий составляла 435,9 млн рублей. В марте 2021 года требование удовлетворили, но сумма снизилась до 332 млн рублей.

В ЕГРЮЛ владельцами банка, помимо двух вышеперечисленных физлиц, фигурируют также ООО «Диаскон-Финанс», Надежда Максимова, Александр Дондуков, Андрей Охотников, Леонид Бочкарёв, Василий Ефимов и министерство имущественных отношений Якутии.