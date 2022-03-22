Пермь, , 07:20 — REGNUM Суд Перми признал бывшего главу Управления капитального строительства виновным по делу о халатности. Однако из-за срока давности экс-чиновника освободили от уголовного наказания. Об этом сообщают СМИ.

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Судебная инстанция рассмотрела дело о строительстве детской поликлиники в Кировском районе города. По версии следствия, будучи руководителем УКСа, Дмитрий Л. завизировал акты и справки о выполнении работ подрядчиком примерно на 107 млн рублей. Фактически же весь объем работ не был выполнен. Ущерб бюджету составил около 29 млн рублей.

Суд приговорил Дмитрия Л. к 400 часам обязательных работ. Но из-за срока давности экс-чиновник избежал наказания.

Напомним, ранее было прекращено дело о халатности, где речь шла о срыве работ по укреплению реки в Усть-Качке. На такое решение суда прокуратура подала апелляционную жалобу.

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