Южно-Сахалинск, , 07:20 — REGNUM На Сахалин в ближайшее время ожидается крупная поставка сахара — в островной регион доставят 1,1 тыс. тонн песка. Запас сахара в области на 22 марта составляет 244 тонны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Сахар

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Новая партия сахара будет отгружаться сразу в розницу, минуя мелкооптовое звено. Это позволит исключить в конечной цене спекулятивную составляющую.

«Важно, чтобы сахалинцы и курильчане имели возможность приобретать привычные для себя товары. Поэтому социально-значимые продукты питания на складах и в рознице должны быть в необходимом объеме, а цены на них — справедливыми и экономически обоснованными», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Глава островного региона поручил не прекращать ежедневный мониторинг цен и продовольственных запасов.

Как сообщало ИА REGNUM, торговые сети и оптовые компании Приморья закупили 2300 тонн сахара по 68 рублей за кг. В розницу он поступит по 76−79 рублей.