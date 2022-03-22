Париж, 22 марта, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Депутат Национального собрания Франции Ксавье Палюшкевич предложил главе французского МВД выдавать гражданам Украины водительские права республики по упрощенной схеме. Об этом сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Принимая во внимание, что Европа и Франция примут на своей территории ещё больше выходцев с Украины, необходимо, чтобы Франция упростила обмен водительских прав для лучшей интеграции беженцев как на личном, так и на профессиональном уровне», — заявил депутат в письме.

В настоящее время, указывает Палюшкевич, Украина не является страной, которой Франция может предоставить национальные водительские права в обмен на украинские. Тем не менее он предложил изменить существующее законодательство в связи с началом российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Евросоюз намерен в ближайшее время утвердить программу для приема беженцев с Украины. По его словам, власти Италии не намерены напрямую поддерживать граждан, которые размещают украинских беженцев у себя дома.