Биробиджан, , 07:23 — REGNUM Правительство Еврейской АО намерено внести в региональный бюджет корректировки, в соответствии с которыми будут увеличены отчисления на реконструкцию, строительство, капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации по объектам коммунальной инфраструктуры. Вместо 117,46 млн рублей на эти цели намерены потратить 1,17 млрд рублей, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

Котельная Пётр Иванов

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В том числе компании региона получат возможность покупать топливо для котельных за счёт субсидий из бюджета. Такие поправки внесены с целью не допустить срыва отопительного сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белогорске Амурской области оказался под угрозой отопительный сезон. Оставшегося топлива для котельных хватит только на десять дней, а тепло должно подаваться в дома и соцучреждения ещё 40 дней. Денег на покупку мазута нет из-за больших долгов горожан за отопление.