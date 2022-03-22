Магас, 22 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Сразу в двух регионах России сегодня, 22 марта, стартуют театральные премьеры в обновленных, отремонтированных учреждениях. Особенно значимо, что благодаря нацпроекту «Культура», реконструкция региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол завершена накануне Дня театра кукол, отмечаемого во всём мире 21 марта. Теперь необычные кукольные спектакли, театральные представления, встречи и дискуссии стали доступными в Ингушетии и Свердловской области. И совсем скоро праздник придет к жителям Волгоградской области.

Цитата с сайта uralkukla.ru Театр кукол в Екатеринбурге

«Здание Ингушского театра юного зрителя было построено в 1980 году. Здесь было сыграно более пяти тысяч спектаклей по пьесам ингушской, русской и зарубежной драматургии. И всё это время артистам приходилось работать в сложных условиях. Мы каждый день заходили в неприспособленные помещения, совершенно не предназначенное для театра. Там не было условий ни для работы, ни для отдыха. А когда приезжали на гастроли в другие города, видели современные театры, и было очень обидно, что у нас в Республике такого нет», — рассказывает главный режиссер Ингушского Государственного театра юного зрителя Лейла Хадзиева.

Теперь благодаря нацпроекту «Культура» современный театр юного зрителя в Ингушетии есть. После ремонта здание кардинально преобразилось внешне и внутренне: появился гардероб, гримёрки и отдельная сцена с большим жидкокристаллическим экраном, позволяющим напрямую воспроизводить видеоряд происходящего на площадке, обновлён зрительный зал, усовершенствована звуковая и осветительная аппаратура.

Сегодня, 22 марта артисты откроют сезон спектаклем «Гроза» по пьесе Александра Островского. Это глубокая, полная драматизма и динамики постановка для школьников старших классов.

Вторую жизнь получил и Театр кукол в Екатеринбурге. Здание было построено в 1964 году, и последние 20 лет его не ремонтировали. В обновлении нуждались фасады, кровля, коммуникации и внутренняя инфраструктура.

Благодаря нацпроекту «Культура» за два года капитального ремонта здесь заменили внутренние и наружные коммуникации, модернизировали силовое и электроакустическое оборудование, с учётом актуальных дизайнерских тенденций преобразили фойе, гардероб, сцену и буфет, обновили фасад.

Перед гостями театра предстали новые, оборудованные современной техникой и мебелью три зала — для ребят старшего возраста, для малышей и даже специальный зал для младенцев и их родителей. Юные зрители уже оценили обновлённый театр.

«Я люблю ходить в театр, потому что там красивые декорации, куклы, интересные постановки, а ещё мне нравится звук, когда контролер отрывает билетики», — рассказывает воспитанник студии «Петрушка» Илья Карабасов.

Главной особенностью кукольного театра после реконструкции стал кинетический театр «Время чудес», появившийся на фасаде здания. Это часовой механизм с движущимися куклами, которые «оживают» под бой курантов.

«Жить легко, а радоваться жизни — значительно труднее. Театр кукол, и вообще театр, даёт радость бытия, даёт радость родителям от общения с ребёнком, радость детского смеха, улыбок. Очень многие наши спектакли сделаны для того, чтобы вот эта ниточка в семье не рвалась. И это, наверное, одна из наших главных миссий», — пояснил главный режиссёр Екатеринбургского театра кукол Евгений Сивко.

Сегодня, 22 марта, театр приглашает юных зрителей на душевную сказку «Гуси-лебеди». Вместе с героями ребята пройдут опасное путешествие до логова Бабы-Яги и узнают, как важно быть ответственными, добрыми, отзывчивыми и смелыми.

«У моего любимого писателя Владислава Крапивина есть такие слова: человек состоялся настолько, насколько он сохранил в себе детство. Я не считаю театр кукол абсолютно детским. Тем не менее, каждый раз, когда сюда приходит взрослый, он попадает в сказку.

Опять-таки, если продолжить цитировать мэтров, Сергей Владимирович Образцов говорил, что театр кукол это территория волшебства. Театр кукол позволяет и детям, и взрослым, немножко абстрагироваться от окружающей действительности, попасть в сказку и даже почувствовать себя волшебниками. Поэтому дай Бог театру кукол дальше жить, и радовать, и продолжать объединять детей и взрослых в этом восприятии жизни», — отметила главный художник Екатеринбургского театра кукол Юлия Селаври.

Новый дом появится и у волгоградского кукольного театра. После масштабной реконструкции, которая проходит благодаря национальному проекту «Культура», в историческом здании бывшего кинотеатра «Победа» разместится Дом детства с современным кукольным театром, студиями дополнительного образования, мастерскими по технике речи. Сегодня кукольный театр может принять всего 148 маленьких зрителей одновременно. А место пользуется большой популярностью.

«Сейчас появились спектакли для семейного просмотра, для взрослых зрителей! И это замечательно! Мои любимые — «Пиковая дама» и «Ночь перед Рождеством». Вот пишу и улыбаюсь, вспоминая уморительные сцены и диалоги, мимику артистов и пластику «живых» кукол в «Ночи перед Рождеством». И самое главное, ребёнок, ещё не поднявшись с кресла, поворачивается к матери и спрашивает: «А когда мы пойдём сюда ещё?», — делится постоянная зрительница Наталья Пряникова.

После переезда вместимость театра увеличится: в большом зрительном зале смогут смотреть спектакли 240 ребят, а в камерном зале — 84 ребёнка. Сейчас уже выполнено бетонирование перекрытий зрительного зала и устройство монолитных балок колоннады центрального входа.

Продолжаются работы по укреплению стен и несущих конструкций, реставрации колонн и наружных стен, устройство полов зрительного зала. Полностью завершить ремонт планируют к 2023 году. А пока театр ждёт юных зрителей по старому адресу.

Сегодня, 22 марта, там состоится премьера сказки «Жили-были». Волшебная история развеселит малышей и растрогает взрослых.

Напомним, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. С этой целью в этом году реконструируют 12 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол, а к 2024 году будет 73 обновлённых учреждения.

Реконструированные театры становятся современными объектами, оснащёнными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Таким образом, ещё и увеличивается качество и количество спектаклей.