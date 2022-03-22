Пекин, , 07:15 — REGNUM China Merchants Bank, один из крупнейших кредиторов в Китае, сообщил о росте чистой прибыли на 23,2% в 2021 году, сообщает 21 марта агентство Синьхуа.

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Банк заработал 119,9 млрд юаней (около $18,83 млрд) чистой прибыли, причитающейся акционерам в прошлом году, согласно последнему отчету о доходах компании, поданному на Шанхайскую фондовую биржу. Выручка компании составила 331,3 млрд юаней, увеличившись на 14,04% в годовом исчислении.

К концу прошлого года коэффициент просроченных кредитов банка снизился на 0,16 базисных пункта по сравнению с концом прошлого года до 0,91%, в то время как коэффициент покрытия резервов вырос на 46,19 процентных пункта до 483,87%.

Совокупные активы кредитора составили 9,25 трлн юаней, что на 10,62% больше, чем в конце прошлого года.