Магадан, , 07:15 — REGNUM В Магаданской области в рамках антикризисных и антисанкционных мер заработает программа взаимодействия с поставщиками, главная цель которой — поддержка сельскохозяйственных, системообразующих компаний и прозрачный бизнес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Тем, кто зарекомендовал себя как ответственный поставщик, мы готовы оказывать разные преференции», — сказал на рабочем заседании по госзакупкам губернатор Сергей Носов.

Поставщик будет иметь право выбрать то, что ему удобно в работе. Либо это льготный кредит, либо аванс до 80%, либо иные условия поддержки.

Например, в сфере закупки продуктов питания и товаров народного потребления для бюджетных учреждений будут прописаны удобные условия для всех. Это позволит зафиксировать стоимость продовольствия в долгосрочном периоде.

Отмечается, что будет очень строгий контроль за авансовыми средствами.

«Поставщик, условно, должен будет потратить его только на те пункты, которые указаны в контракте, например, продукты», — предупредил Сергей Носов.

Читайте также: Предприниматели Камчатки настраивают работу в условиях санкций

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке предприниматели ощутили введённые против России санкции, но останавливать деятельность предприятий не собираются — бизнес перестраивает работу в новых условиях.