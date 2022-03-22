Кваркенский район, Оренбургская область, 22 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам детей в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила подробности по делу о массовом алкогольном отравлении, жертвами которого стали три человека, и одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии. Сейчас решается вопрос обустройства трех детей оренбурженки, пока она не выздоровеет.

Mil.ru В больнице

«Мальчики 13 и девяти лет и полуторагодовалая девочка пока, согласно правилам, находятся в медучреждении. По имеющейся информации, родственников, которые могли бы забрать ребят, нет. На днях будет решен вопрос по определению братьев и сестры в государственные учреждения — до тех пор, пока мама не будет выписана из больницы. Там школьники продолжат учебный процесс, с ними будут работать психологи», — сказала омбудсмен.

Напомним, массовое алкогольное отравление произошло в Кваркенском районе. После употребления суррогата умерли молодой мужчина и его пожилые родители, приехавшие погостить из Челябинской области. Сожительница мужчины после застолья оказалась в реанимационном отделении Новотроицкой больницы. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

По факту отравления четырех человек возбуждено уголовное дело. Предпринимателя из Кваркенского района, продавшего суррогатный алкоголь, обвинили в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть трех человек.