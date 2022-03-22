Вашингтон, , 07:07 — REGNUM В Конгресс США 21 марта внесла законопроект, запрещающий правительству вести дела с компаниями, продолжающими работать в России. Об этом сообщает пресс-служба комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей законодательного органа.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Документ, направленный на остановку финансирования компаний, «которые подрывают интересы американской национальной безопасности», внесла председатель комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк).

Кэролин Мэлони «В то время как многие компании приняли правильное решение прекратить или значительно сократить свою деятельность в России, другие не стали этого делать».

Законопроект направлен на прекращение практики выделения «миллиардов долларов компаниям», отказавшимся приостановить в России свою деятельность или только «частично сократившим операции или инвестиции». Внесённая инициатива прямо «запрещает федеральному правительству приобретать товары или услуги у компаний, продолжающих вести бизнес в России» во время проведения Россией военной спецоперации на Украине.

По утверждению Мэлони, исключения допускаются только для товаров или услуг, «приобретаемых в интересах Украины или для удовлетворения основных потребностей населения». Также не должны расторгаться контракты, отказ от которых нанесёт вред «национальным интересам США».

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкционные меры западных стран могут создать серьёзные логистические проблемы для Commonwealth Fusion Systems (CFS) — компании, занимающейся разработкой термоядерного реактора в США.

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