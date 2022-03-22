Киев, , 07:01 — REGNUM Транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет продолжаться, пока это будет возможно технически. Такое заявление сделал 21 марта глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в интервью Bloomberg TV.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Витренко, вопрос транзита газа из России в Европу в настоящее время остаётся сложным, он обсуждается на самом высоком политическом уровне, причём не только на Украине. На настоящий момент принято решение осуществлять транзит газа до тех пор, пока это будет технически возможно.

При этом Витренко уточнил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска чрезвычайно бережно относятся к инфраструктуре, необходимой для транзита газа, и стараются не наносить ей ущерб. Контрактные обязательства компании «Газпром» по транзиту газа на 2022 год перед Украиной составляют 109,6 миллиона кубометров в сутки, или 40 млрд кубометров в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская газовая компания «Газпром» подаёт газ для его транзита через территорию Украины в штатном режиме.

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