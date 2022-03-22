Анадырь, , 07:05 — REGNUM В возрасте 93 лет ушёл из жизни выдающийся кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Виталий Мельников.

Народы севера Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж. Виталий Мельников. 1966. СССР

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«Виталий Вячеславович был известен как режиссер более 20 картин, но первым его настоящим успехом стал фильм «Начальник Чукотки» 1966 года о приключениях Алёши Бычкова на чукотской земле. Эта комедия стала настоящей классикой. Уход Виталия Мельникова — большая утрата. Скорбим вместе с родными и близкими мастера», — написал в своём телеграм-канале губернатор Чукотки Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта ушла из жизни бывшая балерина Мариинского театра Елена Мартинсон.