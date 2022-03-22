Пекин, 22 марта, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил синее предупреждение о ливнях в южных районах страны и призвал к мерам предосторожности, сообщает 22 марта агентство Синьхуа.

Погода

По данным центра, 22 по 23 марта ожидается, что сильные ливни обрушатся на районы Чжэцзяна, Цзянси, Фуцзяни, Гуанси и Гуандуна. В некоторых из вышеупомянутых регионов, вероятно, выпадет более 50 мм осадков в час, сопровождающихся грозами и штормами. Центр посоветовал местным органам власти подготовиться к ливням, а водителей предупредили, чтобы они остерегались наводнений и пробок.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.