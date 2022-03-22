Оренбург, , 06:56 — REGNUM В Оренбургской области досрочно ЕГЭ сдают 77 человек. Это выпускники прошлых лет, обучающиеся организаций среднего профессионального образования и 10 выпускников 2022 года. Об этом сообщает областной минобр.

Экзамен Дарья Антонова © ИА REGNUM

В регионе в период досрочной сдачи ЕГЭ будет работать один пункт проведения экзаменов. Он расположится на базе школы № 46 города Оренбурга.

Добавим, ЕГЭ проходит в три периода. Досрочный приходится на 21 марта — 15 апреля. Основное время сдачи ЕГЭ — с 26 мая по 2 июля. Дополнительный период предусмотрен с с 5 до 20 сентября.