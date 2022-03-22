Салехард, , 06:55 — REGNUM В Салехарде вышили карту Ямала в рамках всеросийской акции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Роза Накова и Евгения Маклакова за созданием карты Ямала Пресс-служба губернатора ЯНАО

В регионах страны создают «Вышитую карту России», которая создаётся к 12 июня — ко Дню России. Карту Ямала создали рукодельницы Роза Накова из Центра развития внешних связей ЯНАО и Евгения Маклакова из окружного Дома ремёсел.

Общая площадь вышивки — 90 на 70 см. Женщины вышивали карту региона в течение двух месяцев. Мастерицы использовали подшейный волос оленя и оленьи жилы. В полотно вшили северные орнаменты.

Вышитую карту Ямала отправят в Чувашию, где все части субъектов РФ объединят. После этого карта отправится в тур по России.